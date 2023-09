La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si recherà a Lampedusa su invito della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Questo incontro avrà luogo oggi e rappresenta un importante sviluppo in merito alla crisi migratoria che coinvolge l’isola.

Dopo la sua visita a Lampedusa, von der Leyen partirà per New York, dove parteciperà all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La sua permanenza in città si protrarrà fino alla metà della prossima settimana, evidenziando l’importanza delle questioni globali affrontate nell’ambito di questa importante conferenza. Inoltre, è emerso che Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, hanno avuto una conversazione in merito all’emergenza immigrazione. Questo dialogo è seguito alle richieste formulate da Meloni sia a von der Leyen che al Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. Durante la conversazione, Macron e la Premier Italiana hanno discusso di diverse questioni legate all’immigrazione nel Mediterraneo centrale. Queste includono la prevenzione delle partenze da paesi di origine e di transito, nonché gli sviluppi necessari a livello europeo del Patto sulla Migrazione per gestire i flussi migratori irregolari nel lungo termine. Il Presidente Macron ha ribadito il sostegno della Francia all’Italia di fronte alla sfida migratoria che affligge l’isola di Lampedusa. Nella conversazione è stato concordato di affrontare questa sfida con umanità e di rafforzare la cooperazione tra i paesi europei. Infine, è stato comunicato che le “misure straordinarie” proposte da Giorgia Meloni per gestire i flussi migratori potrebbero essere inserite sotto forma di emendamento nel decreto legge Caivano. Questa ipotesi è stata definita “concreta” da fonti di governo. Il decreto, che riguarda misure urgenti per affrontare il disagio giovanile, la povertà educativa, la criminalità minorile e la sicurezza dei minori nel mondo digitale, è stato presentato al Senato e sarà oggetto di esame parlamentare.