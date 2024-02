Ursula von der Leyen, attuale presidente della Commissione Europea, si candida per il suo secondo mandato come leader del suo partito nazionale, la CDU. L’annuncio, atteso e studiato nei dettagli, è arrivato poche ore prima della scadenza dei termini previsti dal Partito Popolare Europeo (PPE). Von der Leyen ha dato il via alla sua campagna elettorale da Berlino, con un focus maggiore sulla competitività e un monito contro l’ultradestra, accusata di voler distruggere l’Europa.

Questa non è una ricandidatura come nel 2019, quando il candidato dello Spitzenkandidaten del PPE era Manfred Weber. Questa volta, von der Leyen dovrà personalmente guadagnarsi il sostegno, trovandosi nella complessa posizione di presidente della Commissione e candidata del PPE. Attualmente, sembra non avere rivali, con l’unico altro candidato annunciato da parte dei socialisti.

La battaglia politica si preannuncia quindi tra europeisti e anti-UE, con l’ascesa delle destre e dei sovranisti come una costante preoccupante. Von der Leyen ha già chiarito che la democrazia, lo Stato di diritto e la pace sono fondamentali per l’Europa, e che l’obiettivo della sua campagna elettorale sarà contrastare le forze estreme che minacciano l’integrità dell’Unione.

Il PPE cerca di dialogare con una parte delle destre, con condizioni specifiche, per ottenere il loro appoggio. La Spagna e la Francia sembrano già inclini a sostenere von der Leyen, ma sarà necessario assicurarsi una maggioranza qualificata nei 27 Stati membri. L’ipotesi di coinvolgere FdI di Giorgia Meloni potrebbe essere cruciale per raggiungere questo obiettivo.

Von der Leyen chiuderà il mandato con un’enfasi sulla difesa europea e sulla competitività, affrontando sfide come la rivalità commerciale con la Cina e il ritorno di Donald Trump negli Stati Uniti. Il Green Deal rimarrà una priorità, ma potrebbe essere attenuato, mentre le emergenze continueranno a segnare l’agenda politica, come già avvenuto durante il suo primo mandato con la gestione della pandemia da COVID-19 e la guerra in Ucraina.