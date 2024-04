Durante il congresso di Nea Demokratia ad Atene, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea e candidata del Partito Popolare Europeo (PPE), ha lanciato un forte appello per la difesa e la sicurezza collettiva in Europa, sottolineando che questa è la prossima frontiera cruciale per il continente.

Von der Leyen ha espresso la necessità di un impegno collettivo per aumentare la spesa per la difesa, affermando che è essenziale “spendere di più, meglio e a livello dell’Unione Europea”. Ha enfatizzato il concetto che, proprio come la guerra non è relegata al passato dell’Europa, le società della difesa devono essere considerate come una priorità per il futuro del continente.

Inoltre, ha sollevato il problema degli attori politici interni che cercano di minare l’integrità dell’Europa, citando esempi come l’AfD in Germania, il Rassemblement National in Francia e il Konfederacia in Polonia. Ha sottolineato che, nonostante le loro differenze nominali, il loro obiettivo è lo stesso: mettere in discussione i valori europei e distruggere l’unità del continente. Von der Leyen ha sottolineato con fermezza che ciò non sarà permesso.

Il suo discorso ad Atene segna l’inizio della sua campagna elettorale, nella quale si propone di difendere i principi fondamentali dell’Europa e di promuovere la sicurezza e la stabilità attraverso una maggiore cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri.