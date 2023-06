Un tragico incidente causato da armi da fuoco ha colpito gli Stati Uniti. Questa volta, la scena della tragedia è stata nel Kentucky, dove un bambino di 5 anni è stato ucciso da un altro di 7. Secondo i media locali, i due bambini sarebbero fratelli. Le prime indagini indicano che il colpo è partito per caso, ma non è chiaro come il bambino più grande abbia ottenuto la pistola. La polizia è stata avvertita dell’incidente avvenuto in una casa nella contea di Jackson intorno alle 17:30 di lunedì. Nonostante gli sforzi degli agenti, il bambino non è sopravvissuto. “Ogni volta che accade una tragedia del genere, è un evento che non può essere descritto a parole. Non ci sono parole per descrivere ciò che questa famiglia sta attraversando”, ha commentato l’agente di polizia statale Justin Kearney. Ha poi aggiunto: “Questo evento ci ricorda l’importanza di assicurarsi che le armi siano conservate in un luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambini”. Nel Kentucky non esistono leggi che puniscano coloro che non riescono a tenere le armi da fuoco in modo sicuro e custodite, tuttavia lo Stato vieta di fornire pistole “intenzionalmente, consapevolmente o in modo sconsiderato” a un minore, a meno che il minore stesso non abbia il permesso legale di possedere un’arma.

La tragedia di lunedì è solo l’ultimo di una serie di casi di sparatorie accidentali tra bambini avvenuti questo mese: all’inizio di giugno, una bambina di 4 anni è stata accidentalmente colpita e uccisa da un altro bambino in Illinois; una settimana dopo, un bambino di 6 anni ha sparato due volte al fratellino dopo essersi impossessato di una pistola a Detroit. Il piccolo è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate ma è riuscito a sopravvivere. Sempre questo mese, un bambino di 3 anni è morto dopo essersi sparato accidentalmente in Tennessee. Secondo il gruppo Everytown for Gun Safety, finora quest’anno negli Stati Uniti ci sono state più di 150 sparatorie accidentali da parte di bambini, che hanno causato almeno 58 morti e 101 feriti. Non si può dimenticare nemmeno il numero di stragi di massa che, solo nel 2023, sono state oltre 150, mentre nel 2022 sono state 647, con una media di due al giorno. Le armi da fuoco rappresentano anche la principale causa di morte tra i bambini e gli adolescenti negli Stati Uniti, con tassi di mortalità in aumento del 50% in soli due anni, secondo un’analisi del Pew Research Center basata sui dati dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC).