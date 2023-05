Nonostante il flop del lancio della campagna presidenziale degli Stati Uniti per il 2024 su Twitter, Ron DeSantis non si è lasciato scoraggiare, riuscendo a raccogliere un notevole sostegno finanziario. Il governatore della Florida è riuscito ad ottenere 8,2 milioni di dollari nelle prime 24 ore, di cui ben un milione di dollari in un’ora.

Questa cifra impressionante include contributi online e donazioni da parte di grandi finanziatori ed è superiore ai 6,3 milioni di dollari raccolti da Joe Biden durante il primo giorno della sua candidatura nel 2019. Questo risultato finanziario indica un sostegno significativo per DeSantis e suggerisce che la sua candidatura ha suscitato un forte interesse e supporto da parte dei donatori.

L’importante risultato finanziario ottenuto da DeSantis nelle prime 24 ore è un segnale promettente per la sua campagna presidenziale. La somma raccolta indica un sostegno finanziario solido e potrebbe tradursi in risorse per la campagna elettorale, consentendo al governatore della Florida di competere efficacemente per la nomina presidenziale del suo partito.

È importante sottolineare che la raccolta fondi non è l’unico indicatore del successo elettorale, ma riveste un ruolo significativo nel finanziamento delle campagne e nell’ottenimento delle risorse necessarie per raggiungere un vasto pubblico e sostenere gli sforzi di campagna. La capacità di raccogliere una somma così considerevole nelle prime 24 ore può contribuire a generare slancio e attirare l’attenzione dei media, posizionando DeSantis come un contendente serio nella corsa presidenziale.

Questo risultato finanziario impressionante potrebbe anche influenzare il panorama politico, spingendo altri candidati a intensificare i loro sforzi per raccogliere fondi e cercare di eguagliare il successo di DeSantis. Potrebbe inoltre aumentare l’attenzione dei media e l’interesse del pubblico verso la sua candidatura, creando un impatto significativo sulle dinamiche della corsa presidenziale del 2024.

Tuttavia, è importante sottolineare che la raccolta fondi non garantisce automaticamente il successo elettorale. La campagna presidenziale è un processo complesso e coinvolge molteplici fattori, tra cui l’approvazione del pubblico, le posizioni politiche, le strategie di comunicazione e la capacità di mobilitare gli elettori. Nonostante il notevole sostegno finanziario iniziale, Ron DeSantis dovrà ancora affrontare una competizione feroce e dimostrare la sua capacità di convincere gli elettori a sostenere la sua candidatura.