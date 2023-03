Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato che le bandiere siano poste a mezz’asta alla Casa Bianca e in tutti gli edifici pubblici fino al 31 marzo, in memoria delle vittime della recente strage avvenuta presso la scuola di Nashville. La polizia ha intanto rivelato che l’aggressore, Audrey Elizabeth Hale, una giovane ex alunna di 28 anni, non aveva precedenti penali. La donna ha attaccato la scuola uccidendo sei persone, tra cui tre bambini di nove anni, prima di essere a sua volta uccisa dalla polizia.

Secondo la polizia, Audrey Hale aveva pianificato l’attacco dopo aver studiato attentamente le mappe e le piantine della scuola. Si è appreso inoltre che la giovane donna era risentita di aver frequentato una scuola cristiana. Audrey Hale si identificava come transgender ed era una grafica che disegnava loghi per aziende. Aveva considerato altre scuole come possibili obiettivi del suo attacco, ma alla fine aveva scelto la scuola cristiana di Covenant perché aveva meno sicurezza.

I vicini di casa di Audrey Hale l’hanno descritta come “una ragazza molto dolce” e “normale, forse un po’ troppo tranquilla”. Secondo loro, i genitori della giovane donna sono anch’essi scioccati dalla tragedia. Un vicino ha dichiarato ai media che non c’era nulla che lo avrebbe mai portato a pensare che Audrey Hale fosse in grado di compiere un gesto del genere o che la sua famiglia avesse accesso a una pistola.

La strage della scuola di Nashville ha scosso profondamente gli Stati Uniti e ha riportato alla ribalta il dibattito sulla violenza armata nel paese. Molti si sono chiesti come sia possibile che una persona senza precedenti penali e senza segni evidenti di problemi psicologici possa accedere a una pistola e compiere un gesto così violento. La tragedia di Nashville ci ricorda ancora una volta l’importanza di affrontare il problema della violenza armata e di lavorare per trovare soluzioni efficaci.