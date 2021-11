Un suv ha investito ad alta velocità la tradizionale parata che apre le festività natalizie a Waukesha, cittadina di oltre 60 mila abitanti a circa 30 km ad ovest di Milwaukee, in Wisconsin. E’ di almeno 5 morti e 40 feriti l’ultimo bilancio del tragico episodio. Tra le persone coinvolte ci sono numerosi bambini. La polizia ha ritrovato il veicolo e arrestato “una persona di interesse”. L’accaduto è avvenuto a metà pomeriggio. Un agente ha sparato alcuni colpi contro il veicolo ma senza centrarlo. La zona è stata evacuata e isolata per alcune ore, poi l’allarme è cessato. Il timore è quello di un ennesimo attentato. Non sono escluse altre ipotesi, come quella che il guidatore stesse fuggendo dopo aver commesso un altro reato. Le scuole e alcune strade rimarranno chiuse oggi, per consentire un migliore svolgimento delle indagini.