Il sindacato USB ha annunciato il rinvio dello sciopero di 24 ore inizialmente programmato per il 29 settembre 2023 al 9 ottobre 2023. Questa decisione è stata presa in risposta alla precettazione del ministro Matteo Salvini, il quale aveva richiesto la riduzione della durata dello sciopero da 24 ore a soli 4.

In una nota diffusa, l’USB ha sottolineato che quattro ore non sono sufficienti per consentire ai lavoratori di far valere i propri diritti. Pertanto, la scelta di estendere il periodo di sciopero è finalizzata a garantire a tutti gli autoferrotranvieri la possibilità di partecipare alle proteste e manifestare il loro dissenso in modo efficace.

La giornata del 9 ottobre 2023 si trasforma così in un’importante occasione di mobilitazione per tutti gli autoferrotranvieri, che cercano di difendere il loro diritto all’esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. L’USB ribadisce l’importanza fondamentale di garantire ai lavoratori la possibilità di esercitare questo diritto, che rappresenta uno strumento cruciale nella lotta per i propri interessi e la tutela dei propri diritti. La decisione di posticipare lo sciopero riflette la determinazione dei lavoratori nel perseguire le loro rivendicazioni e nell’affermare la loro voce all’interno del contesto sindacale e sociale.