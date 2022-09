TERAMO – Il V forum internazionale del Gran Sasso ha l’obiettivo di promuovere dialogo e condivisione tra le diverse esperienze attualmente proposte nella ricerca e nella formazione dai centri accademici europei.

Il cambiamento d’epoca sollecita le realtà accademiche e di ricerca a individuare tematiche di grande rilevanza culturale per la riscoperta e il rilancio del patrimonio intellettuale europeo idoneo a promuovere un nuovo rinascimento.

L’Europa, culla dell’esperienza universitaria, ha bisogno di un rinnovato slancio nella e per la conoscenza per costruire un nuovo sviluppo sociale dei popoli.

Diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con: MUR – Ministero Università e Ricerca Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Università degli Studi di Teramo, Rappresentanza in Italia della Commissione europea

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2022 – ORE 16.00/18.30

Università degli Studi di Teramo – Campus Aurelio Saliceti – Polo didattico “S. Spaventa” –

Aula Magna Benedetto Croce

CERIMONIA INAUGURALE

Presiede e modera Cesare Mirabelli

Presidente Emerito della Corte Costituzionale – Presidente Comitato Scientifico del Forum

16.00 Saluti

Gianguido D’Alberto Sindaco di Teramo

Diego Di Bonaventura Presidente Provincia di Teramo

Marco Marsilio Presidente Regione Abruzzo

Fabio Cassese Direttore Generale Cooperazione allo Sviluppo – Ministero degli Affari Esteri (MAECI)

16.45 Presentazione del V Forum Internazionale del Gran Sasso

Dino Mastrocola Magnifico Rettore Università degli Studi di Teramo

Lorenzo Leuzzi Vescovo Diocesi di Teramo-Atri

17.00 Intervento

Paul Richard Gallagher Segretario per i rapporti con gli Stati presso la Segreteria di Stato Vaticana

17.15 Lectio Magistralis:

Europa e nuovo umanesimo. Percorsi socio-culturali.

Antonella Sciarrone Alibrandi Prorettore Università Cattolica del Sacro Cuore

Europa tra ricerca scientifica e tecnologica.

Antonio Zoccoli Presidente Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – Presidente Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (ConPER)

18.00 Intervento

Maria Cristina Messa Ministro Università e Ricerca (MUR)

Al termine della Cerimonia inaugurale gli ospiti potranno assistere all’inaugurazione della mostra

“Itinerari culturali del Consiglio d’Europa”.

VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2022

Ore 8.15/8.45

Teramo – Chiesa di San Gabriele dell’Addolorata – Località Colleparco

CELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUTA DA S.E. MONS. LORENZO LEUZZI

Ore 9.00/18.00

Università degli Studi di Teramo – Campus Aurelio Saliceti – Polo didattico Silvio Spaventa

SESSIONI PARALLELE

1. Agro-alimentare

Agro-food

Il ruolo dell’Europa nell’alta formazione di giovani ricercatori per il trasferimento e la diffusione della

conoscenza scientifica.

The role of Europe in the advanced training of young researchers for the transfer and dissemination

of scientific knowledge

Coordinatore Enrico Dainese

Preside Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali Università degli Studi di Teramo

2. Ambiente

Environment

Ricerca e nuove competenze digitali per città, comunità e territori inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Research and new digital skills for inclusive, safe, resilient and sustainable cities, communities and

territories

Coordinatori

Federico Cinquepalmi Sapienza Università di Roma

Saverio Mecca Università degli Studi di Firenze

3. Archeologia, Arte e Museo

Archaeology, Art and Museum

Il mutevole concetto di Rinascimento: il ruolo della ricerca e della formazione in Italia e in Europa

The Renaissance, a changing concept: the role of research and education in Italy and Europe

Coordinatori Paolo Carafa

Sapienza Università di Roma Paolo Coen

4. Beni culturali

Cultural Heritage

Luoghi di incontro e rinascita: dal sistema dei percorsi agli spazi della nuova agorà Places of encounter and rebirth: from the system of paths to the spaces of the new agora Coordinatore

Claudio Varagnoli Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

5. Comunicazione

Communication

L’Europa della comunicazione. L’Europa nella comunicazione The Europe of communication. Europe in communication

Coordinatore Mario Morcellini

Sapienza Università di Roma

6. Diritto

Law

L’armonizzazione del diritto nello spazio europeo Law harmonization in the european area

Coordinatori

Lorena Ambrosini – Luigi Barbieri Università degli Studi di Teramo

Emanuele Bilotti Università Europea di Roma

7. Economia, scienze finanziarie e organizzazione aziendale

Economics, financial sciences and business organization

Le imprese in Europa, fra innovazione e tradizione. Ricerca, didattica e mercati European companies, between innovation and tradition. Research, education and markets

Coordinatore

Simona Arduini Università degli Studi Roma Tre

8. Economia e territorio

Economics and Territory

L’Europa e l’economia mondiale. Trasformazioni e prospettive Europe and the world economy. Transformations and perspectives

Coordinatore Bernardo Cardinale

Università degli Studi di Teramo

9. Filosofia, politica e diritto

Philosophy, Politics and Law

Tecno-scienza, decisione politica e diritto: dalla ricerca alla formazione universitaria

Techno-science, policy-making and law: from research to university education

Coordinatori Fiammetta Ricci – Paolo Savarese

Università degli Studi di Teramo Flavio Felice

Università degli Studi del Molise

10. Formazione

Training La formazione come bene condiviso: il ruolo delle istituzioni scolastiche e universitarie nei processi inclusivi tra logica della sostenibilità e coesione sociale

Training as a shared good: the role of lower and higher educational institutions in the inclusive

processes between logic of sustainability and social cohesion

Coordinatori

Lucia Chiappetta Cajola Università degli Studi Roma Tre

Adolfo Braga Università degli Studi di Teramo

11. Ingegneria e Informatica

Engineering and Informatics

Trasferimento tecnologico e modelli innovativi di ricerca di base e applicata Technology transfer and innovative models of fundamental and applied research

Coordinatori

Alessandro Toscano Università degli Studi Roma Tre

Luciano Fratocchi Università degli Studi dell’Aquila

12. Letteratura e scienze umanistiche

Literature and Humanities

Un rilancio della cultura umanistica in Europa e per l’Europa

A Revival of the Culture of Humanism in Europe and for Europe

Coordinatori

Maria Carmela Benvenuto Sapienza Università di Roma

Paolo Martino – Francesca Di Salvo

Università di Roma LUMSA

13. Medicina e Salute

Medicine and Health

I nuovi determinanti della salute nella coesione europea: didattica, ricerca e assistenza per un nuovo Rinascimento

The new determinants of health in European cohesion: teaching, research and assistance for a new

renaissance

Coordinatori

Lia Ginaldi – Giovanni Muttillo – Giuseppe Paradiso Galatioto – Maurizio Vaccarili

Università degli Studi dell’Aquila

13a. Intelligenza emotiva per un nuovo Rinascimento: aspetti scientifici, clinici, pedagogici, etici e teologici

Stefano Vicari

Direttore UOC di Neuropsichiatria Infantile Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

13b. La prevenzione nelle emergenze delle infezioni umane e animali: attualità e prospettive

Ercole D’Annunzio

Direttore UOC di Neuropsichiatria Infantile Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Sala Convegni Ospedale “Mazzini” – Teramo: 8:30/13:30

14. Musica

Music

Ratio e bellezza musicale: verso quale Rinascimento?

Ratio and musical beauty: towards which Renaissance?

Coordinatori

Paola Besutti

Università degli Studi di Teramo

Federico Paci

Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” – Teramo

15. Politiche sociali e politiche attive per il lavoro

Social policies and active labour policies

Politiche attive, formazione e nuove competenze. La sfida del PNRR

Active policies, training and new skills. The PNRR challenge

Coordinatori

Silvia Ciucciovino

Università degli Studi Roma Tre

Domenico Bova

Dirigente ANPAL Servizi – Agenzia Tecnica Ministero del Lavoro

15a.NOT FOR PROFIT: gratuità e volontariato

NOT FOR PROFIT: gratuitousness and voluntary

Per lo sviluppo è necessaria una Comunità-Educante

Work contribute to the development of a Community whose aim is to educate its members

Roberto Veraldi

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Casto Di Bonaventura

Presidente CSV Abruzzo

16. Psicologia

Psycology

La Psicologia del Nuovo Umanesimo. Scienza, Arte e Spiritualità

The Psychology of New Humanism. Science, Art and Spirituality

Coordinatore Maura Ianni

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

17. Ricerca e Cultura Scientifica

Research and Scientific Culture

La cooperazione scientifica per un’Europa al centro di una civiltà di progresso e di pace

The scientific cooperation for an Europe at the center of a civilization of progress and peace

Coordinatori Enzo Brocato

Direttore INAF – Osservatorio Astronomico d’Abruzzo Vito Michele Fazio

Direttore CNR – Istituto di Farmacologia Traslazionale Ezio Previtali

Direttore LNGS – Laboratori Nazionali del Gran Sasso

18. Scienze del turismo

Tourism sciences

La ripartenza del turismo: le nuove opportunità dell’innovazione e della sostenibilità nelle regioni

Europee

Restarting Tourism: new opportunities for the innovation and sustainability in Europe regions

Coordinatori Fabrizio Antolini

Università degli Studi di Teramo Carmen Bizzarri

Università Europea di Roma

19. Sociologia

Sociology

Verso un nuovo umanesimo economico e sociale. Alla ricerca dell’impresa integrale: potenzialità del

Modello Olivetti

Towards a new economic and social humanism. In search of the integral enterprise: potential and

criticalities of the Olivetti Model.

Coordinatori Antonio Cocozza

Università degli Studi Roma Tre Cecilia Costa

Università degli Studi Roma Tre

20. Sport

Sport

Lo sport per la costruzione della pace nella cultura europea

Sport for a European cultural construction of peace

Coordinatore Luigi Mastrangelo

Università degli Studi di Teramo

21. Storia

History

Europa, Rinascimento, Università: parole chiave per una riflessione a più voci

Europe, Renaissance, University: keywords for a multi-voiced reflection

Coordinatore Federico Roggero

Sapienza Università di Roma

22. Veterinaria

Veterinary

La ricerca in medicina veterinaria: opportunità e prospettive per i giovani ricercatori

Research in Veterinary Medicine: opportunities and perspectives for young researchers

Coordinatori Augusto Carluccio

Preside Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Teramo

Nicola D’Alterio

Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”

Ore 9.00/18.00

Università degli Studi di Teramo – Campus Aurelio Saliceti – Polo didattico G. d’Annunzio

PARTENARIATO EURO-AFRICANO: IV CONFERENZA

Investire in Ricerca e Formazione: Ponti fra Africa e Europa per un nuovo Rinascimento

Investing in Research and Training: Bridges between Africa and Europe for a new Renaissance

Alle ore 18.30 presso la Sala Ipogeo di Teramo si svolgerà la presentazione del volume “La Scienza

per la Pace”.

I lavori saranno introdotti e moderati dal Magnifico Rettore di UniTe, Dino Mastrocola; le

conclusioni saranno affidate al vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, Mons. Lorenzo Leuzzi.

Il volume sarà presentato dai Proff: Brocato, D’Alterio, D’Amico, Ginaldi, Previtali.

Al termine della presentazione ci si recherà in Piazza per la “notte dei ricercatori”.

SABATO 1 OTTOBRE 2022

Ore 8.30/9.15 – Teramo – Chiesa di San Gabriele dell’Addolorata – Località Colleparco

CELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUTA DA S.E. MONS. LORENZO LEUZZI

Ore 9.30/13.00 – Università degli Studi di Teramo – Campus Aurelio Saliceti – Polo didattico “S.

Spaventa” – Aula Magna B. Croce

Presiede e modera Cesare Mirabelli

Presidente Emerito della Corte Costituzionale – Presidente Comitato Scientifico del Forum

TAVOLE ROTONDE: Un nuovo Rinascimento in e per l’Europa: prospettive di impegno

a) I Centri Accademici e di Ricerca: 9.30/10.30

Presiede e modera Maurizio Tira Delegato CRUI per gli Affari Internazionali

Intervengono

Fr. Michel Jalakh, Vice Presidente Federazione Università Cattoliche Europee (FUCE)

Luciano Saso, Presidente della Rete delle Università delle Capitali d’Europa (UNICA) – Prorettore Sapienza Università di Roma

Alessandro Ripani

Referente Europeo dello Zooprofilattico

Di Daniele Nicola, Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Comitato scientifico Centro di ricerche POC

b) I Centri Educativi: 10.30/11.15

Presiede e modera, Luigi Fiorentino Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione (MI)

Intervengono

Mons. Guy Selderslagh

Presidente della Commissione Europea per l’Insegnamento Cattolico (CEEC)

Francesco Bonini, Magnifico Rettore LUMSA

Caterina Provvisiero

Dirigente Scolastico I.I.S. “Di Poppa-Rozzi”- Teramo

c) Partenariato euro-africano: 11.15/12.15

Presiede e modera Maria Chiara Malaguti Presidente Unidroit

Intervengono

Roberto Colaminè, Vice direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo del MAECI

Rappresentante in Italia della Commissione Europea

Webber Ndoro, Direttore Generale Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (ICCROM)

Paola Pittia, Delegato del Rettore per l’Internazionalizzazione – Università degli Studi di Teramo

CONCLUSIONI

Dino Mastrocola Magnifico Rettore Università degli Studi di Teramo

Lorenzo Leuzzi Vescovo Diocesi di Teramo-Atri