Migliaia di studenti in Italia stanno già facendo il conto alla rovescia per una pausa ben meritata: le vacanze di Pasqua si avvicinano rapidamente. Questa sospensione delle lezioni, che durerà circa una settimana, offre agli studenti l’opportunità di ricaricare le batterie e prepararsi per il tratto finale dell’anno scolastico.

Le regioni italiane hanno stabilito con largo anticipo il calendario scolastico, comprese le date di inizio e fine delle lezioni e quelle delle vacanze. Le vacanze di Pasqua sono considerate un momento prezioso per gli studenti, che possono usarlo per riposarsi, ma anche per prepararsi per gli esami e per affrontare le sfide rimanenti dell’anno scolastico.

Il portale studentesco Skuola.net ha fornito un quadro chiaro delle date di inizio e fine delle vacanze di Pasqua in ogni regione italiana.

Le vacanze di Pasqua del 2024 regaleranno agli studenti un periodo di riposo più lungo del solito, iniziando il 28 marzo e terminando il 2 aprile, con l’eccezione della Valle d’Aosta, dove le lezioni riprenderanno il 2 aprile anziché il 3 aprile.