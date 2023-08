MISANO ADRIATICO- Viaggiare in bici tutto l’anno è la tendenza degli ultimi anni e quale posto migliore per conoscere tutte le novità del settore e organizzare la propria vacanza sulle “due ruote”? Ecco che la tappa irrinunciabile per i cicloviaggiatori è l’Italian Bike Festival, il salone internazionale della bicicletta e della mobilità slow, dal 15 al 17 settembre 2023 al Misano World Circuit.

Nell’Area Expo ci saranno gli stand con l’offerta turistica delle regioni, dei consorzi di promozione turistica e dei tour operator a Misano per presentare i luoghi e gli itinerari più affascinanti, con un unico obiettivo: promuovere e valorizzare il cicloturismo, attraverso le eccellenze territoriali, l’arte, la cultura e l’enogastronomia locale.

Ci saranno le strutture ricettive bike friendly, tra cui bike hotel e agriturismi, ma anche le aziende del settore che presenteranno le novità in tema di bikepacking, l’abbigliamento di tendenza, gli accessori e i prodotti per chi va in bici, tra cui gli integratori.

Saranno tante le regioni presenti, tra i quali l’Emilia-Romagna con il suo stand dedicato alle tre destinazioni turistiche regionali (Visit Romagna, Territori Bologna Modena e Visit Emilia): non a caso è il luogo in cui si svolge Italian Bike Festival ed è un territorio che include innumerevoli itinerari adatti a tutti, dalle famiglie con bambini agli amatori e ai professionisti, e dove la passione per le due ruote si concretizza anche nell’organizzazione di grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali.

Oltre all’Emilia-Romagna, presenti anche l’Abruzzo, il Trentino – Alto Adige, la Toscana, il Veneto, il Piemonte, la Sicilia, la Lombardia rappresentata dalla Val Seriana e Val di Scalve, la Calabria con la Ciclovia dei Parchi, e il Parco nazionale del Pollino (condiviso con la Basilicata), regioni in cui il cicloturismo sta prendendo sempre più piede, grazie allo sviluppo delle ciclovie e alla creazione di servizi bike friendly. Ricordiamo infatti che il cicloturismo rappresenta un’enorme risorsa per le località turistiche e per quelle al di fuori dai classici circuiti, influenzando una destagionalizzazione delle vacanze, e producendo ingenti introiti per le strutture ricettive e di ristorazione.

Per tutti gli appassionati di bici e per coloro che desiderano scegliere una vacanza sostenibile, appuntamento a Italian Bike Festival.

IBF Italian Bike Festival

IBF è il Salone internazionale della bici che dal 2018 ha richiamato l’attenzione del mercato europeo. Ad oggi è la piattaforma leader europea per il mercato della bici e della mobilità dolce. Tre giorni in cui l’Industria rappresentata da oltre 600 brand di settore ha l’occasione di connettersi con consumatori finali, partner commerciali e media. È ad IBF che vengono presentate le nuove tendenze e l’innovazione. Un’occasione per generare network, confermare la propria leadership con il grande pubblico e presentare al mercato le novità.

Non mancano tavole rotonde e momenti di workshop finalizzati al concreto arricchimento di pensiero o di direzione su temi estremamente attuali quali la mobilità dolce sostenibile e il cicloturismo.

Edizione 2023

Dal 15 al 17 settembre 2023, presso il Misano World Circuit – Via Kato 10, Misano Adriatico (RN).

Area expo, test bike, show, talk su tematiche attuali quali la mobilità sostenibile e il cicloturismo. In parallelo, il palinsesto de La Gialla Cycling offre gare e competizioni per differenti età.

L’evento è organizzato da Taking Off e a partire dall’edizione 2023 è supportato da APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna.

Per info e registrazioni: https://italianbikefestival.net/registrati/

Per scoprire il palinsesto La Gialla Cycling ed iscriversi alle gare: https://giallacycling.com/