NAPOLI – Vaccinazioni nell’Anziano Fragile: è il convegno che si è svolto ieri, 16 novembre a Villa Holiday per sensibilizzare sull’importante tema delle vaccinazioni, in particolare per le persone fragili per evitare ospedalizzazioni e costi per la collettività. Un’analisi approfondita, quindi, quella che si svolta ieri, sui temi cruciali sulla vaccinazione. L’importante convegno sulla vaccinazione nell’anziano ha visto la partecipazione di illustri personalità, autorità e esperti del settore, con l’obiettivo di affrontare le complesse questioni legate alla salute degli anziani e alle pratiche di vaccinazione.

I lavori sono stati introdotti dall’Avv. Nicola Galdiero – Presidente ANASTE Campania, che ha dato il via a una giornata dedicata all’approfondimento delle tematiche legate alla vaccinazione nell’anziano. Sono intervenuti l’on. Vincenzo Alaia – Presidente Commissione Permanente Sanità, l’on. Diego Venanzoni – Consigliere Regionale Campania, la

Dott.ssa Monica Vanni – Direttore Sanitario Asl Na2Nord, il Dott. Luigi Castellone – Direttore Dipartimento Prevenzione Al NaNord, il Dott. Giacomo Pirozzi – Sindaco di Calvizzano, il Dott. Raffele De Leonardis – Sindaco di Qualiano, il Dott. Francesco Gaudieri – Sindaco di Villaricca e il Dott. Sebastiano Capurso – Presidente Nazionale ANASTE.

Si è poi proseguito con la discussione della vaccinazione nell’anziano tra Fragilità e Healthy Aging. Il Prof. Dario Leosco dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha presentato una lettura approfondita sulla vaccinazione nell’anziano, esplorando le sfide legate alla fragilità e all’invecchiamento in salute. La presentazione è stata condotta da Alba Malara.

La giornata è quindi proseguita con il Simposio sulla vaccinazione nell’anziano: cosa, quando e come fare. Ha moderato Nicola Galdiero. La discussione è proseguita con “La risposta immunitaria alla vaccinazione nei soggetti anziani” del Dott. Giorgio Fedele, Istituto Superiore di Sanità- Roma. Il Dott. Giorgio Fedele ha illustrato la risposta immunitaria alla vaccinazione negli anziani, offrendo una prospettiva fondamentale dall’Istituto Superiore di Sanità. E’ stata, quindi, la volta della dottoressa Maria Rosaria Granata, UOC Epidemiologia e Prevenzione Asl Na2Nord, che ha trattato il tema di “Quali vaccinazioni consigliate e quali obbligatorie nell’anziano”. La Dott.ssa Maria Rosaria Granata ha nello specifico esaminato le vaccinazioni raccomandate e obbligatorie per gli anziani, fornendo informazioni cruciali sull’epidemiologia e la prevenzione. Inoltre, la Dott.ssa Margherita Crispino, Dipartimento Prevenzione Al Na2Nord ha trattato il tema del “Piano della prevenzione e comunicazione punti di forza e di debolezza”, analizzando i punti di forza e di debolezza delle strategie di comunicazione. E’ stata, quindi, la volta della Dott.ssa Alba Malara, Fondazione ANASTE Humanitas, che ha discusso sulla vaccinazione in RSA, presentando una visione dettagliata della vaccinazione nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. Alle ore 12 si è poi tenuta la tavola rotonda su “Vaccini e criticità: punti di vista a confronto”, moderata da Sebastiano Capurso. La discussione ha coinvolto esperti di settore per discutere criticità e prospettive future sulla vaccinazione nell’anziano, tra cui il Dott. Riccardo Maria Loro – Presidente di Federfarma Napoli, il Dott. Bruno Zuccarelli – Presidente Ordine Medici di Napoli, la

Dott.ssa Teresa Rea – Presidente OPI Napoli. I lavori si sono conclusi alle ore 13 con una sintesi degli argomenti trattati e un ringraziamento ai partecipanti.