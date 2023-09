Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, ha sottolineato la necessità di definire la natura attuale del Covid-19 da un punto di vista medico-legale in seguito alla fine dell’isolamento per decreto e alla dichiarazione di fine dell’emergenza pandemica da parte dell’OMS.

Vaia ha affermato che non è possibile reintrodurre l’isolamento, ma è essenziale stabilire quale tipo di malattia Covid-19 si sta affrontando in questo momento. Questo richiede un approccio interdisciplinare coinvolgendo diversi ministeri, poiché esiste una questione medico-legale che va risolta al di là delle competenze del solo ministero della Salute.

Il direttore della Prevenzione ha sottolineato l’importanza di parametrare il Covid-19 rispetto all’influenza e ad altre malattie infettive, ma ha evidenziato la necessità di un dialogo interdisciplinare tra più ministeri per affrontare in modo adeguato la situazione attuale. Questo dibattito interdisciplinare sarà fondamentale per comprendere meglio la natura attuale del Covid-19 e per definire le misure e le politiche necessarie per affrontarlo.