Cinque italiani impegnati in un’escursione sono stati coinvolti nella valanga in Norvegia provengono dal Vicentino. Lo dichiarano fonti della Farnesina. I cinque italiani fanno parte di un gruppo più numeroso di 8 italiani, tutti del vicentino, ma tre di loro non hanno partecipato all’escursione, stanno bene e sono in hotel. Alcuni di loro avevano gli zaini con airbag che hanno consentito di rimanere in superficie nel momento in cui sono stati travolti, mentre altri hanno sbattuto contro alberi riportando contusioni di diversa gravità. La Farnesina ha confermato che un connazionale è deceduto a seguito della valanga. Il gruppo di italiani si trovava sul picco Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri di altezza. Secondo i media, l’operazione di salvataggio ha presentato grandi sfide per le squadre di soccorso, a causa delle condizioni meteorologiche.