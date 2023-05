“Questa mattina il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità la proposta di variazione al bilancio di previsione 2023/2025, contenente misure urgenti e importanti risorse per affrontare nel migliore dei modi l’approssimarsi della stagione estiva. In particolare sono stati stanziati fondi significativi per la prevenzione e la lotta agli incendi e per la tutela del patrimonio boschivo, come richiesto dal gruppo di Fratelli d’Italia”.

“Inoltre è stato recepito e riformulato l’emendamento da me presentato per incrementare il fondo previsto per le spiagge costiere, destinando così ulteriori stanziamenti per garantire la manutenzione e la promozione delle spiagge lacuali del nostro territorio, visto che i laghi rappresentano sempre di più una grande attrazione per il turismo internazionale. Ringrazio l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini per aver accolto favorevolmente il mio emendamento e aver risposto positivamente alle richieste del nostro gruppo, per fare in modo che il territorio possa essere adeguatamente tutelato sia sotto il profilo della difesa ambientale che della valorizzazione turistica”.

E’ la nota del capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale del Lazio Daniele Sabatini.