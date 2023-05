Un’imponente operazione antidroga è in corso nella provincia di Vibo Valentia e in altre zone del territorio nazionale, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catanzaro. I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia stanno eseguendo 61 fermi, con l’impiego di oltre 500 militari, nella lotta contro la ‘ndrangheta, la potente organizzazione criminale calabrese.L’inchiesta coinvolge complessivamente 167 persone, tra cui spicca il nome di Andrea Niglia, ex presidente della provincia di Vibo e ex sindaco di Briatico, che attualmente si trova in stato di libertà. Niglia è indagato per una presunta truffa aggravata dal metodo mafioso. La sua posizione sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nell’ambito dell’operazione.