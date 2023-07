Tragedia a Venezia: giovane muore in un incidente in barca durante la notte dei fuochi del Redentore. Un ragazzo ha perso la vita la scorsa notte a Venezia in seguito a un incidente in barca. Mentre stava tornando a casa con due amiche dopo aver assistito

allo spettacolo pirotecnico del Redentore, la sua imbarcazione ha urtato contro una briccola, i pali che segnalano le vie navigabili in laguna, facendolo cadere in acqua. L’incidente si è verificato nel canale tra San Giorgio e San Servolo.

Le due giovani che erano con lui sono rimaste illese, ma purtroppo i vigili del fuoco, presenti sul posto per la manifestazione, hanno potuto soltanto recuperare il corpo del ragazzo che era finito sul fondo. Sono intervenuti rapidamente con i sommozzatori, ma non è stato possibile salvare la sua vita.

Si tratta di una tragedia che ha gettato nel lutto non solo la famiglia e gli amici del giovane, ma anche tutta la comunità veneziana che si stava godendo la tradizionale festa dei fuochi del Redentore. L’incidente serve come triste richiamo sulla necessità di adottare precauzioni e rispettare le norme di sicurezza durante le navigazioni in laguna.

Le autorità locali saranno incaricate di svolgere le indagini per comprendere le cause esatte dell’incidente e per valutare eventuali misure da adottare per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro. È importante ricordare l’importanza di una corretta formazione e conoscenza delle vie navigabili, nonché l’utilizzo di dispositivi di sicurezza adeguati durante la navigazione in barca.

La città di Venezia piange la perdita di un giovane in una notte che dovrebbe essere di gioia e festa. È un triste ricordo che resterà nella memoria di tutti coloro che hanno partecipato a questa tradizionale celebrazione.