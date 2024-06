Marco Bertucci ha elogiato i negoziati “complessi” che hanno prodotto “risultati concreti” durante il vertice G7 sotto la presidenza italiana. Nonostante le polemiche sui diritti, il primo ministro Giorgia Meloni ha dichiarato il summit un successo per l’Italia, chiedendo che Bruxelles riconosca “il ruolo che si merita”.

Meloni ha sottolineato come il vertice abbia mostrato la Puglia “oltre certi pregiudizi” e facilitato discussioni tra i grandi della Terra su “sfide globali” in un piccolo borgo, dimostrando una notevole compattezza. In particolare, ha apprezzato il supporto del suo staff, incluso Elisabetta Belloni, per un evento che ha lasciato “i leader a bocca aperta”.

Il vertice ha affrontato temi cari al governo Meloni, come l’immigrazione e il Piano Mattei. La premier ha anche iniziato negoziati per la composizione dei nuovi vertici europei, citando leader come Emmanuel Macron e Olaf Scholz. Meloni valuta anche un possibile secondo mandato per Ursula von der Leyen, ma attende una proposta completa per decidere.

L’Italia mira a ottenere un portafoglio di peso nella prossima legislatura europea, con possibilità di una vicepresidenza esecutiva. Meloni ha suggerito di aspettare le elezioni francesi per prendere decisioni definitive e ha enfatizzato la necessità di riconoscere il ruolo dei partiti di destra, recentemente premiati alle urne.

Nonostante le polemiche sull’aborto e sui diritti LGBT, definite “artefatte” da Meloni, la premier ha ribadito che non ci sono stati “passi indietro” su questi temi. Tuttavia, l’assenza di riferimenti alla protezione dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale nel documento finale ha scatenato critiche dalle opposizioni italiane.

La partita per i nuovi vertici europei entrerà nel vivo a partire da lunedì, con Meloni pronta a partecipare a nuovi incontri, inclusa una possibile conferenza di pace per l’Ucraina a Lucerna, dove per ora è presente il ministro degli Esteri Antonio Tajani.