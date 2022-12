MURANO- Si inaugurerà martedì 6 dicembre nella Hall di Punta Conterie, la mostra dedicata all’evento di San Nicolò organizzata dal Comitato Murano e San Nicolò.

Il tema di quest’anno è il “Riciclo”, inteso nel senso più ampio del termine. Ogni artista sarà chiamato a contribuire all’esposizione con un pezzo creato appositamente per la mostra o — eccezionalmente per quest’edizione, strizzando un occhio a quanti sono impossibilitati ad accendere i forni a causa della difficile situazione del periodo – con opere già realizzate precedentemente, riproponendo e riportando in ciclo una parte della materia di lavorazione, o recuperando materiale scartato. Il ricavato delle opere presenti sarà devoluto in beneficenza, mentre un catalogo raccoglierà i lavori e le “storie precedenti” dei vetri in mostra. Seguirà la cena con i maestri vetrai.