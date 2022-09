L’Aula della Camera ha dato il via libera al decreto legge Aiuti bis. Il testo, che è stato approvato a Montecitorio con 322 voti a favore, 13 contrari e 45 astenuti, torna al Senato: in commissione a Montecitorio, infatti, è stata eliminata la norma introdotta a Palazzo Madama che eliminava il tetto per gli stipendi dei vertici della Pubblica amministrazione.

Domani il Consiglio dei ministri si riunirà per il decreto Aiuti ter. L’Aula della Camera ha in seguito dato il via libera alla risoluzione che approva la relazione al Parlamento sull’aggiustamento del bilancio dello Stato. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 372 voti a favore, nessun contrari ed un astenuto. Era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. Con questo aggiustamento di bilancio il governo andrà a finanziare il prossimo decreto Aiuti.