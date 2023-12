ROMA- Dopo una lunga notte di votazioni, la manovra finanziaria ha ottenuto il primo via libera in commissione al Senato, preparandosi ora per l’esame dell’Aula a Palazzo Madama. L’approvazione definitiva è attesa entro la fine dell’anno per evitare l’esercizio provvisorio. Durante una maratona notturna, sono state apportate significative modifiche al testo, con l’attenzione focalizzata su pensioni, Superbonus, affitti brevi e risorse per diverse cause.

Le pensioni di medici, enti locali, maestri e ufficiali giudiziari sono state soggette a correzioni. Gli assegni di vecchiaia sono stati salvati dai tagli, mentre le pensioni anticipate, specialmente per i sanitari, subiranno penalizzazioni più leggere rispetto a quanto originariamente proposto. Dirigenti medici e infermieri potranno lavorare fino a 70 anni, sebbene la proposta di estendere l’età a 72 anni sia stata ritirata dal governo.

Il Superbonus, oggetto di discussioni e speculazioni, non ha visto cambiamenti significativi nel testo, ma non è esclusa la possibilità di interventi successivi tramite il Milleproroghe o provvedimenti ad hoc.

Altre modifiche approvate includono la rimodulazione dei fondi per il Ponte sullo Stretto, una proroga per la fissazione delle aliquote Imu per circa 200 Comuni, e la salvaguardia della prima casa dall’aumento della cedolare secca per gli affitti brevi.

La manovra ha ottenuto il sostegno delle opposizioni per quanto riguarda il contrasto alla violenza sulle donne, con l’allocazione di tutti i 40 milioni del tesoretto a questa causa. Tuttavia, il Partito Democratico critica la manovra come “aumento delle diseguaglianze” senza prospettive di crescita.

Il superbonus e la questione dell’Irpef rimangono al centro delle discussioni, con la scadenza del 31 dicembre che si avvicina. Forza Italia spera in una soluzione tramite il Milleproroghe, mentre si ipotizza anche un provvedimento ad hoc. Restano alcuni giorni per trattare prima della scadenza, ma non sono previste novità nel prossimo Consiglio dei Ministri, dove sarà presentata la versione definitiva del decreto fiscale sull’Irpef.