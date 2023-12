ROMA-La Notte di Natale è stata caratterizzata da un intenso sforzo operativo da parte dei vigili del fuoco a Roma, chiamati a spegnere un vasto incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio nell’impianto di trattamento dei rifiuti di Malagrotta. Rinforzi provenienti da diversi comandi sono intervenuti per affrontare le fiamme, con squadre da Viterbo, Latina, Rieti e i volontari della Aeopc di Tarquinia con un’autobotte da 10mila litri.

L’allarme è stato lanciato alle 15 di ieri, quando una colonna di fumo nero si è alzata sopra l’impianto di trattamento meccanico biologico di Malagrotta. Numerose squadre di soccorritori sono intervenute, compresi oltre 40 vigili del fuoco con diversi mezzi, tra cui autobotti e autoscala. L’incendio è stato dichiarato domato questa mattina, e ora i vigili del fuoco si concentrano sul raffreddamento delle aree coinvolte per evitare il rischio di ripartenza delle fiamme.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, e le indagini sono affidate ai carabinieri. Squadre dell’Arpa sono state attivate per installare campionatori per monitorare la qualità dell’aria. La protezione civile ha raccomandato alla popolazione entro un raggio di un chilometro dall’area dell’incendio di evitare la zona, chiudere le finestre in presenza di fumi e non utilizzare i condizionatori d’aria in caso di necessità.