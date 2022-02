Vinitaly, Onorati: “Al via la call di raccolta adesioni dei produttori del Lazio”

ROMA – “Abbiamo lanciato oggi, in collaborazione con Arsial, la call per la raccolta di adesioni alla prossima edizione di Vinitaly, in programma dal 10 al 13 aprile a Verona. La manifestazione rappresenta uno dei principali appuntamenti della produzione vitivinicola a livello mondiale e ripartiamo – con grande emozione – dopo due pesantissimi anni di fermo a causa della pandemia. L’evento si terrà nel rispetto della normativa vigente al fine di fronteggiare l’emergenza Covid-19. Torneremo a Verona per raccontare e far vivere l’esperienza di qualità e di eccellenza della nostra meravigliosa regione, promuovendo i vini del Lazio, a tutto tondo, insieme alle bellezze del territorio e al racconto dei nostri produttori che con impegno, coraggio e passione hanno proseguito nel proprio lavoro. Speriamo davvero siano in tanti come sempre e di vivere insieme la grande emozione del prossimo Vinitaly”.

Così Enrica Onorati, assessora regionale all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo; Pari Opportunità.

L’area espositiva riservata alla collettiva regionale del Lazio si trova come sempre presso il Padiglione A, ingresso Can Grande.

Tutti i dettagli su: www.arsial.it

La call chiude il 21 febbraio.