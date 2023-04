“Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la sua partecipazione a questa edizione del Vinitaly. A nome del gruppo di Fratelli d’Italia rivolgo il mio più grande apprezzamento al lavoro del premier e del governo a supporto della produzione enogastronomica del Paese. Meloni ha portato un’idea strategica di sviluppo dell’economia

nazionale, che parte proprio dalla valorizzazione dei prodotti dell’industria primaria, quella della nostra terra. In questi giorni si è dibattuto con il ministro Lollobrigida sul tema della terra e di quanto sia importante per i nostri giovani ripartire dall’apprezzamento dell’identità della produzione agroalimentare italiana. Un tema strettamente collegato a quello della dignità del lavoro nelle nostre campagne e di una sua giusta ed equa remunerazione, strumento fondamentale di ripartenza della vocazione agricola del nostro territorio e di tutto il Paese. Particolarmente interessante anche la proposta di sviluppare un percorso formativo e di studi specifico per il made in Italy, che metta assieme tutte le competenze tecniche, giuridiche ed economiche per far sì che i nostri ragazzi possano accostarsi a un settore così importante. L’agrifood nazionale rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e di tutela del territorio, ma anche di business che le giovani generazioni non possono trascurare. Per questo è importante la partecipazione dell’Ice e di Simest, agenzia di Cdp a supporto dell’internazionalizzazione. Insieme con l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Infrastrutture della Camera dei Deputati, e con il vicepresidente della Regione e assessore allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli e con l’assessore regionale al Bilancio e all’Agricoltura Giancarlo Righini, abbiamo avuto modo di visitare gli stand del Lazio e delle imprese del territorio, che rappresentano un’eccellenza mondiale e alle quali non mancherà il sostegno del governo nazionale e della Regione Lazio”.

Lo dichiara in una nota Daniele Sabatini, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale del Lazio.