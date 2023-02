“Il vino fa bene, nelle giuste dosi e quantità, abbinato alla dieta mediterranea aiuta a combattere i problemi vascolari con effetti positivi per l’organismo. A dirlo sono alcuni eminenti studi scientifici pubblicati sul British Medical Jornal e su Lancet, quest’ultimo con uno studio recente svolto nel 2022, rilanciati recentemente dal prof. Carlo Gaudio, presidente del CREA”. Lo dichiara il vice presidente della Commissione Ambiente della Camera e deputato azzurro, Francesco Battistoni.

“Leggendo i risultati finali – prosegue l’azzurro – la scienza finalmente riesce a mettere ordine alla quantità di fake news propinate sul vino nelle ultime settimane ristabilendo una verità sia scientifica che storica. Quella stessa verità che il governo sta sostenendo nei consessi europei da settimane, cercando di ristabilire un principio di lealtà fra stati membri senza prevaricazioni unilaterali ma nella collegialità delle scelte. Non è accettabile che eventuali problemi sanitari o di allarme sociale presenti in uno stato membro colpiscano l’intera filiera vitivinicola italiana e tutto il settore. Bene hanno fatto i ministri competenti a protestare nelle sedi europee per difendere i nostri prodotti che ci identificano nel mondo grazie al nostro made in Italy, alla assoluta qualità dei nostri prodotti e alla storia della nostra cultura vinicola che ha radici profonde e antichissime”, conclude Battistoni.