VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro, la manifestazione nata dalla sinergia tra l’amministrazione comunale di Vicenza e Italian Exhibition Group (IEG) si terrà da venerdì 19 a domenica 21 gennaio 2024. Una tre giorni in cui arte, musica, spettacolo, intrattenimento e cultura andranno in scena nel centro storico a Vicenza.

La rassegna di eventi è stata presentata ieri in Sala Stucchi da Marco Carniello, direttore global delle fiere Jevellery & fashion di Ieg, Leone Zilio, assessore ai grandi eventi e Natascia Piscopo dell’agenzia Meneghini & associati, che cura il progetto.

Gli eventi inizieranno il venerdì mattina con i talk dedicati all’approfondimento del settore con le scuole secondarie di primo e secondo grado di Vicenza e provincia al teatro San Marco e l’apertura di Golden Light, la grande installazione luminosa che sarà collocata in piazza dei Signori e dove sabato sera si svolgerà un grande concerto di piano. Sempre venerdì ci sarà la mostra Golden Window e quella al museo dei Gioiello con le opere di Falsini, artista autrice della locandina. Il 20 gennaio, presso il Museo del Gioiello, Piazza dei Signori, ci sarà la dimostrazione sulle tecniche di incisione con la tecnica del bulino, tipica dell’arte orafa, a cura di Tipografia Busato con l’artista vicentino Maurizio D’Agostini esperto del Bulino. Domenica 21 gennaio a Contrà porta Santa Lucia, si terranno i laboratori di incisione a puntasecca su plexiglass, su prenotazione per un minimo di 6 persone e un massimo di 10 persone – durata circa 2 ore; verrà spiegato il procedimento di stampa calcografica manuale utilizzando il torchio a stella. Il laboratorio sì aprirà con una parte introduttiva e una breve panoramica dimostrativa sulle tecniche di incisione. Successivamente, i partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi nella tecnica di incisione a puntasecca su plexiglass con un laboratorio dedicato. Al termine del laboratorio, ad ogni partecipante sarà consegnata la matrice con la stampa realizzata e una breve descrizione dell’attività fatta. Confermata inoltre la preziosa collaborazione di Confartigianato Imprese Vicenza. Tra gli appuntamenti anche il ritorno della caccia al tesoro, di domenica 21 gennaio, in piazza Matteotti, una caccia dedicata ai bambini per far loro scoprire i tesori culturali della città, attraverso la visita dei musei del circuito cittadino. Confermati i tradizionali eventi culinari che coinvolgono le attività di ristorazione della città: Golden Taste coinvolge ristoranti e bar per diffondere un menù volto a valorizzare l’oro e le eccellenze culinarie del territorio.