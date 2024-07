Una forte grandinata ha colpito Milano, con chicchi di grandine delle dimensioni di noci e palle da biliardo. La tempesta, durata pochi minuti, ha causato danni a tetti, auto e lucernari, con persone che cercavano riparo sotto tende e balconi. I fulmini hanno provocato incendi in due centraline elettriche vicino alla fermata della metro di Cimiano, interrompendo la circolazione sulla linea 2 tra Udine e Cascina Gobba.

Anche in provincia di Lecco, Sondrio, Bergamo e Brescia si sono registrati danni significativi. Temporali in Piemonte hanno colpito il Canavese, il Biellese e il Novarese, causando frane e la caduta di alberi che hanno ostacolato la circolazione stradale e ferroviaria. In Trentino, la centrale di emergenza ha gestito 250 chiamate legate al maltempo. In Alto Adige, particolarmente nella Val d’Isarco, molte abitazioni sono state allagate e un hotel è stato investito da una colata di fango, richiedendo oltre 100 interventi da parte dei vigili del fuoco e volontari.

Miglioramento delle condizioni meteo e ondata di caldo al Centro-Sud

La situazione meteorologica sembra in miglioramento, con precipitazioni isolate previste per le prossime ore che dovrebbero esaurirsi entro la notte o la mattina di sabato. Da domenica è previsto il ritorno del bel tempo con temperature in aumento.

Nel frattempo, a Cogne, isolata dall’alluvione del 29 giugno, si sta organizzando per il 21 luglio un trasporto di 500 auto rimaste bloccate. Mentre il Nord Italia affronta il maltempo, il Centro e il Sud sono colpiti da un’ondata di caldo. Il ministero della Salute ha emesso bollini rossi per 11 città, tra cui Roma, Bologna e Firenze, con preoccupazioni per l’impatto sulla salute delle persone più vulnerabili.

Il Sistema di Emergenza Territoriale 118 ha segnalato un aumento del 20% degli interventi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il presidente del Sis 118, Mario Balzanelli, ha avvertito dei rischi per il sistema di emergenza a causa del caldo, delle ferie e delle carenze di personale. Giovanni Migliore, presidente della Fiaso, ha esortato i cittadini a seguire misure di buon senso, come evitare di uscire nelle ore più calde, bere molta acqua e regolare correttamente i condizionatori, per non sovraccaricare i pronto soccorso.