La tensione si è acuita in California, dove le forze dell’ordine, in tenuta anti-sommossa, hanno sgomberato una tendopoli presso l’Università di California, Los Angeles (Ucla), arrestando oltre 130 persone. Questo avvenimento segue di due giorni un altro sgombero con la forza da parte della polizia della Columbia. Secondo la CNN, la polizia ha fatto uso anche di proiettili di gomma.

Il presidente Joe Biden ha commentato affermando che gli americani hanno il diritto di protestare, ma non di creare caos, criticando coloro che cercano di capitalizzare politicamente le tensioni. Queste dichiarazioni sembrano essere una risposta indiretta alle accuse di Donald Trump, che ha parlato di “estremisti e agitatori di estrema sinistra” e ha chiesto conto al governatore della California, Gavin Newsom, per gli scontri a Ucla.

Biden ha sottolineato la necessità di distinguere tra proteste violente e pacifiche, ribadendo che il dissenso è essenziale per la democrazia, ma non deve trasformarsi in disordine. Tuttavia, un nuovo rapporto indica che il 99% delle proteste nei campus universitari sono state pacifiche fino a ora.

Mentre aumentano le tensioni, i docenti della Columbia hanno richiesto la censura della presidente dell’università, Minouche Shafik. Nel frattempo, a Ucla, gruppi di manifestanti anti-palestinesi hanno attaccato l’accampamento, ferendo diversi studenti. Il rettore di Ucla ha condannato l’attacco, mentre l’ufficio del governatore Newsom ha criticato l’intervento della polizia come ritardato e limitato.

Le autorità universitarie, i politici e la Casa Bianca si trovano in una delicata situazione, con richieste di intervento da parte dei repubblicani che sono stati respinti da Biden. Le proteste si estendono anche fuori dagli Stati Uniti, con tensioni a Parigi e preoccupazioni per l’Eurovision in Svezia.

Inoltre, Israele ha emesso avvisi di sicurezza per i suoi cittadini che parteciperanno all’evento, in relazione sia alla situazione nei campus americani che alla crescente tensione internazionale legata al conflitto in Medio Oriente.