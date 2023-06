Il bilancio delle persone arrestate durante i disordini scoppiati in Francia è salito ad almeno 150, secondo quanto reso noto dal ministro degli Interni, Gerald Darmanin. Le violenze sono state scatenate a seguito dell’uccisione di un ragazzo di 17 anni che stava guidando senza patente e non si è fermato ad un posto di blocco della polizia.

Darmanin ha condannato le violenze definendole “intollerabili” e ha sottolineato che “municipi, scuole e stazioni di polizia” sono state incendiate o attaccate. Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato una riunione di un’unità di crisi interministeriale in risposta alle violenze innescate dalla morte del ragazzo.

La serata era inizialmente apparsa più tranquilla rispetto alla precedente, in attesa di una marcia bianca organizzata nel pomeriggio in memoria del giovane. Tuttavia, poco dopo la mezzanotte, le proteste si sono moltiplicate, sia nella periferia di Parigi che in altre grandi città come Lione e Tolosa. Secondo la polizia di Parigi, sono stati effettuati 77 arresti dopo le 2:00, rispetto ai 31 della notte precedente in tutta la Francia. Le autorità avevano già incrementato notevolmente la presenza di agenti nella regione. Durante gli scontri, sono state date alle fiamme più di una decina di auto e numerosi bidoni della spazzatura, mentre sono state erette barricate sulle strade. Le proteste sono continuate fino a notte fonda, con la polizia che ha risposto al lancio di pietre con l’utilizzo di gas lacrimogeni.

La morte del ragazzo, freddato da un colpo di pistola sparato da un agente di polizia perché non si è fermato ad un posto di blocco, ha suscitato rabbia e sgomento in Francia. Il presidente Macron ha definito l’accaduto “inspiegabile” e “ingiustificabile”, esprimendo cordoglio per la famiglia del giovane e chiedendo che la verità venga stabilita e le responsabilità individuate attraverso il lavoro della giustizia. Personalità di spicco come il calciatore Kylian Mbappé hanno manifestato sconcerto e hanno espresso solidarietà alla famiglia della vittima. Tuttavia, le reazioni politiche sono state diverse, con alcune critiche al comportamento della polizia e richieste di prudenza nel formulare giudizi, mentre altre voci hanno sottolineato la necessità di verità e calma per affrontare la situazione.

Le autorità hanno schierato circa 2.000 agenti nelle banlieue, in particolare nel dipartimento di Hauts-de-Seine, per prevenire nuovi episodi di violenza. Durante gli scontri, 25 agenti sono rimasti lievemente feriti e circa 40 auto sono state incendiate.