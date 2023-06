In violenti scontri avvenuti questa mattina nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania, tre palestinesi sono stati uccisi dopo essere stati feriti dall’esercito israeliano. Il ministero della Sanità locale, citato dalla fonte Wafa, ha identificato le vittime come Khaled Azzam Darwish (21 anni), Ahmed Yusef Saqr (15) e Qassam Faisal Abu Sariya (29). Il numero dei feriti è salito a 29, di cui almeno sei in condizioni gravi.

Secondo quanto riportato dalla stessa fonte, l’esercito israeliano è entrato a Jenin con l’obiettivo di arrestare alcuni sospetti, tra cui il figlio di un alto esponente di Hamas in Cisgiordania, Jamal Abu al-Hija, che attualmente è detenuto in Israele.

Inizialmente, le autorità sanitarie palestinesi avevano segnalato 18 feriti da proiettili durante gli scontri, di cui tre in condizioni critiche. Successivamente, è stato annunciato il decesso di uno dei feriti, portando il numero totale di morti a tre su un totale di 22 feriti.

Un portavoce militare israeliano ha dichiarato che l’operazione dell’esercito a Jenin era volta a “catturare due sospetti ricercati” e che si è verificato uno “scambio massiccio di fuoco tra soldati e uomini armati nella zona”. Inoltre, è stato riferito che sono stati lanciati numerosi ordigni esplosivi contro i soldati, che hanno risposto all’attacco. Un veicolo militare è stato colpito da un ordigno mentre lasciava la città, riportando danni.

Il portavoce ha anche affermato che, dopo aver individuato uomini armati, gli elicotteri dell’esercito hanno aperto il fuoco per facilitare l’evacuazione dei militari. I video sui social media mostrano almeno un razzo sparato dall’elicottero. Sette militari israeliani sono stati feriti negli scontri con i palestinesi a Jenin, tra cui due soldati (non gravemente feriti) e cinque agenti della polizia di frontiera (non in condizioni gravi). Tutti sono stati trasportati in ospedale.