La Lombardia è stata colpita da un intenso nubifragio, confermando le previsioni meteorologiche degli ultimi giorni. Forti raffiche di vento e piogge abbondanti hanno causato danni e disagi in gran parte della regione. Le zone più colpite includono il sud-ovest della provincia di Milano, con particolari danni nei Comuni di Rozzano, Pieve Emanuele, Trezzano, Corsico e Buccinasco, nonché nella zona del Pavese.

In soli due ore, i vigili del fuoco hanno ricevuto 180 chiamate di soccorso. Il loro intervento è stato principalmente finalizzato a mettere in sicurezza tetti di edifici e a rimuovere alberi caduti o pericolanti. Anche il trasporto pubblico ha subito disagi, con i tram di Milano che hanno avuto difficoltà a causa di rami caduti sulla rete elettrica, causando deviazioni in molte linee.

Il sistema ferroviario non è stato risparmiato: un albero è caduto sui binari della linea Brescia-Iseo-Edolo, interrompendo temporaneamente la circolazione dei treni. Altre linee ferroviarie sono state bloccate nel Pavese e nella Lomellina.

Il nubifragio ha colpito anche le infrastrutture ospedaliere, con un albero caduto sul reparto di rianimazione dell’ospedale civile di Vigevano. Anche l’illuminazione pubblica è stata interessata, con diverse parti della città rimaste senza luce.

I danni agli alberi e agli edifici sono stati diffusi, ma fortunatamente non ci sono state vittime. Tuttavia, un uomo di 68 anni è rimasto ferito a Milano da una tegola caduta dal tetto. Le squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi per affrontare allagamenti, tetti scoperchiati e strade ostruite da alberi e rami caduti.

Il violento vento ha persino causato danni ad alcune strutture artistiche, come una statua di Galileo Ferraris decapitata da un albero caduto davanti all’Università del Piemonte Orientale.

I parchi pubblici sono stati temporaneamente chiusi in diverse città lombarde, compresi quelli di Milano e della Reggia di Monza, per garantire la sicurezza dei visitatori. Nonostante i danni materiali, al momento non sono stati segnalati feriti.