Il governo italiano ha adottato misure severe per contrastare la violenza contro le donne. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che comprende un pacchetto di misure focalizzate sulla prevenzione, al fine di interrompere il ciclo di violenza e di agire in modo tempestivo ed efficace. La richiesta di una procedura d’urgenza verrà presentata al Parlamento.

Le misure cautelari sono state rafforzate e includono l’uso del braccialetto elettronico, il distanziamento di almeno 500 metri non solo dall’abitazione della vittima, ma anche dai luoghi che solitamente frequenta. È previsto anche l’ammonimento e l’arresto in flagranza differita, con la possibilità di produrre video e foto come prova. L’obiettivo di tali provvedimenti è accelerare i tempi di tutte le fasi del procedimento giudiziario, anche alla luce di alcune condanne pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

La ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha sottolineato che il filo conduttore di queste misure è la prevenzione, al fine di porre fine al ciclo di violenza e agire in modo rapido ed efficace. Il governo intende combattere la violenza di genere e proteggere le donne, riconoscendo l’importanza di intervenire in modo tempestivo per prevenire tragiche conseguenze.

L’approvazione di questo disegno di legge rappresenta un passo avanti nella lotta contro la violenza sulle donne in Italia. Si prevede che il Parlamento affronti la questione con urgenza, dimostrando un impegno significativo per contrastare questa piaga sociale.