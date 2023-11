“Come Partito democratico, proprio perché rispettiamo quest’Aula e le Istituzioni abbiamo aderito al minuto di silenzio ma, come avete visto ieri in tutte le Aule e in tutte le scuole, le studentesse e gli studenti si sono mobilitati. Prendo la parola per dire che dobbiamo uscire dal silenzio. Perché il patriarcato non fa rumore, ma umilia ed uccide, mentre i diritti invece hanno, devono avere, una voce. Sempre e comunque. E oggi questa voce vogliamo ridarla a Giulia e a tutte coloro che sono state silenziate per la mano assassina di un uomo”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, durante il suo intervento in Aula a margine del minuto di silenzio per il femminicidio di Giulia Cecchettin, tra gli applausi dell’opposizione, dopo avere steso davanti al suo banco una maglietta con la scritta “Non era un bravo ragazzo”.