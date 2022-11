L’evento di domani 22 novembre apre la settimana che celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

ROMA-Domani 22 novembre alle ore 14, presso l’Antico Atrio in Piazza San Giovanni in Laterano 76, si svolgerà l’evento “Nemmeno con un fiore”, un pomeriggio di confronto e testimonianze in cui la comunità dei professionisti dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata incontrerà le donne per dar loro un segnaledi accoglienza e di apertura per parlare della violenza di genere, in tutte le sue espressioni nella settimana dedicata alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che si celebrerà il prossimo 25 novembre.

Sono previsti cinque tavoli tematici di approfondimento: la violenza sommersa che bussa alla porta del PS; l’accoglienza e la comunicazione nei servizi di emergenza per codificare il sommerso della violenza; la violenza di genere tra maternità e aborto; La violenza di genere nel mondo umanitario; la violenza nell’universo maschile.

Dalle ore 16.30 nella Sala Mazzoni, in piazza Sa Giovanni in Laterano, saranno allestiti alcuni punti informativi polispecialistici per rispondere ai cittadini sui temi della prevenzione:

Le ostetriche incontrano le donne

L’interruzione di gravidanza e la contraccezione sicura

Conoscersi “in seno”

Osteoporosi: quella ladra silente

Il sangue per la vita, non contro

I lavori di “Nemmeno con un fiore” proseguiranno il 23 novembre con “La violenza: un problema antico”. Alle ore 14 una visita guidata da una storica dell’arte nel patrimonio artistico del complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata sulla storia della violenza attraverso l’arte. La prenotazione alla visita, limitata alla partecipazione di 20 visitatori, andrà prenotata all’indirizzo di posta elettronica: patrimoniostorico@hsangiovanni.roma.it

Infine, a partire dalla sera del 22 novembre la Vela storica dell’antico ospedale si illuminerà di rosso per proiettare al cielo il colore simbolo di violenza.