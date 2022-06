VITERBO – “La Regione Lazio e Trenitalia Long Hall hanno raggiunto l’accordo per proseguire il servizio AV di Orte, assicurando dunque ai cittadini la sua continuità. In attesa della pubblicazione della manifestazione di interesse agli operatori del settore, che gli uffici regionali presenteranno in tempi brevi, abbiamo deciso di rinnovare per altri 12 mesi la sperimentazione della fermata di Orte, con l’obiettivo di inserirla successivamente, ma in modo definitivo, all’interno della programmazione di Trenitalia. Siamo consapevoli dell’utilità di questo servizio, per la sua estrema comodità, per l’efficienza e la modernità che questi treni, messi a disposizione di Trenitalia, offrono ma soprattutto per la sua ubicazione che definirei strategica per il trasporto delle merci e per tantissimi pendolari che partono da questa zona del nostro territorio e arrivano nella capitale in tempi decisamente ridotti”, così in una nota l’Assessore della Regione Lazio ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri.