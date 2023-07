Viterbo sbarca su History Channel, per una puntata della serie ‘Oak Island e il tesoro maledetto’. Sarà trasmessa mercoledì 19 luglio sull’emittente Sky. Un’azione di promozione davvero straordinaria, che nasce dall’amore e dalla passione di Gianluca Di Prospero per la città e la sua storia.

Sempre Viterbo sarà tra le protagoniste del finale di stagione nelle ultime tre puntate, ovvero la 23, 24 e 25. A fare da filo conduttore i templari, i simboli presenti a Viterbo e i parallelismi con l’isola della Nuova Scozia in Canada sui quali misteri è incentrata la produzione televisiva.

La serie documentaristica, giunta alla decima edizione, narra le vicende dei due fratelli Marty e Rick

Lagina, originari del Michigan negli Stati Uniti, che attratti dai tesori perduti dei pirati, dei

templari e da tanti altri misteri hanno composto un team di esperti e dal 2006 stanno conducendo una campagna di scavi sull’isola di Oak Island. Si narra infatti che nella sua terra sia nascosta una favolosa fortuna, la cui ricerca ha coinvolto nel corso dell’ultimo secolo diversi cacciatori di tesori, massoni e addirittura nel 1909 il futuro presidente degli Stati Uniti d’America Franklin Delano Roosevelt.

Il 21 ottobre 2022 i Lagina sono arrivati a Viterbo insieme alla troupe di History Channel, capitanata da Rick Lagina e composta da Alex Lagina, Doug Crowell, Peter Fornetti, Corjan Mol (protagonisti della serie) e dal regista Emiliano Sacchetti.

A condurli nell’Alto Lazio il libro ‘Custode segreta’ pubblicato da Gianluca Di Prospero. Il loro interesso verso il nostro territorio è stato suscitato dai singolari e antichi simboli presenti a Viterbo e pubblicati nel lavoro edito da Archeoares nel 2017. Cruciale è stata la figura del nostro concittadino Gianluca Di Prospero nel supportare il team di History Channel per la realizzazione delle numerose riprese svolte.

Ma tutto ciò è solo una parte di quella che potrebbe essere un’opera di promozione del territorio, un’occasione senza precedenti che potrebbe aiutare a dare maggiore visibilità a Viterbo nell’ambito del settore turistico degli appassionati del mistero, che conta migliaia di appassionati in tutto il mondo. Il volume “Custode segreta” nella versione in lingua inglese è in fase di ultimazione e sta per essere pubblicato ,verrà poi presentato nel mese di Settembre proprio a Viterbo. Dai rumors di settore non è da escludere una seconda presentazione sull’isola di Oak Island, prima della fine dell’anno. All’interno dell’opera uno scritto di Rick Lagina, di Doug Crowell, un intervento del regista Emiliano Sacchetti e della Sindaca di Viterbo Chiara Frontini.