VITERBO- Domani, sabato 10 dicembre nell’ambito delle iniziative organizzate dal Municipio Roma VIII per il Natale 50 bambini circa delle scuole elementari del territorio partiranno da Largo Leonardo da Vinci alla volta di Viterbo per visitare la Casa di Babbo Natale.

I bambini saranno accompagnati da educatori e la gita durerà tutta la giornata. L’iniziativa fa parte del progetto “Educare in VIII” finanziato con fondi municipali e che prevede varie iniziative tra cui l’apertura dei Centri di Natale nelle scuole durante la pausa natalizia, corsi intensivi di Judo e tornei di basket sociale per i bambini e tanti altri eventi culturali nei quattro quadranti del Municipio Roma VIII. La settimana successiva, sabato 17 dicembre, ulteriori 50 bambini sempre delle scuole elementari del territorio partiranno invece alla volta di Barbarano Romano, in provincia di Viterbo, per partecipare all’iniziativa “Un giorno da buttero”, alla scoperta di una storia e di una tradizione tipica del Lazio. I bambini che parteciperanno alla visita apprenderanno le regole per la cura del cavallo, giocheranno al mestiere del buttero e scopriranno la vita dei cowboy italiani.

“Dopo due anni di pandemia – commenta il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri – siamo molto felici di permettere ai bambini di tornare finalmente a stare insieme ed immergersi così dentro l’atmosfera natalizia. Bellissima sarà anche l’esperienza di Barbarano Romano perché per i bambini stare all’aria aperta e stare a contatto con la natura sarà sicuramente una bellissima sensazione”.