VITERBO – “Sicurezza in centro storico: dopo l’istituzione dei gruppi di controllo di vicinato, che stanno prendendo vita in questi giorni, il massiccio stanziamento di fondi per le telecamere e le pattuglie a piedi richieste dal Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, ho firmato anche l’ordinanza antibivacco. È in vigore da oggi”. Lo scrive sui suoi canali social la sindaca Chiara Frontini.

Quest’anno l’abbiamo anticipata in vista dei tanti visitatori che ci attendiamo nei prossimi giorni ed estesa a Viale Trento e alla zona di Valle Pierina a Bagnaia, perché vanno messi in campo tutti gli strumenti utili a sanzionare chi non rispetta la nostra comunità”.