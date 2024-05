di WANDA CHERUBINI-

VITERBO – “Dies Natalis”: il nuovo capolavoro dell’architetto Raffaele Ascenzi sta prendendo forma nei capannoni della ditta Fiorillo, vincitrice del contratto per la terza volta consecutiva per la costruzione della Macchina di Santa Rosa. La combinazione di competenza e passione della famiglia Fiorillo si riflette nel lavoro incessante, con la ditta impegnata giorno e notte per onorare la Santa Patrona.

Mirko Fiorillo conferma che il lavoro procede secondo i piani, con particolare attenzione al traliccio e alle parti allegoriche, entrambi più complessi rispetto alle precedenti opere. La novità di Dies Natalis risiede anche nelle tecniche di saldatura e nell’uso di materiali più resistenti alle intemperie, come l’alluminio e il polistirolo trattato con poliurea.

La componente elettrica, con centinaia di luci, è anch’essa oggetto di attenta lavorazione parallela. La ditta Fiorillo, grazie alla sua esperienza acquisita con le precedenti Macchine di Santa Rosa, “Fiore del cielo” e “Gloria”, sta affrontando con precisione e dedizione la sfida di portare a termine Dies Natalis entro il 3 settembre.

La prova traliccio è prevista per il 7 luglio, mentre una presentazione ufficiale del lavoro in corso sarà organizzata nei prossimi giorni. L’impegno per la realizzazione di Dies Natalis rimane prioritario, con l’obiettivo di presentare al pubblico e alle autorità un’opera di straordinaria bellezza e maestria artigianale.