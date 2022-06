VITERBO – Fratelli d’Italia Viterbo chiede le dimissioni dell’assessore regionale Alessandra Troncarelli e scrive: “La pesante sconfitta della candidata sindaco del centrosinistra “area vasta”, Alessandra Troncarelli, non può passare inosservata. La candidata, infatti, è Assessore Regionale alle Politiche sociali della Giunta Zingaretti in quota al Partito Democratico, visto che ha affrontato la campagna elettorale guardandosi bene dal dimettersi.

E mentre Letta e C., venuti in forze a sostenere la loro candidata, raccontano di una vittoria nazionale senza precedenti, e che numeri alla mano non c’è stata… si dimenticano della “vicenda viterbese” dove un assessore regionale è stato sonoramente sconfitto, anche grazie alla convergenza, al secondo turno, di Fratelli d’Italia sulla candidata Frontini.

In un paese normale un assessore regionale ampiamente sfiduciato dal responso delle urne si sarebbe già dimesso, ma poiché così non è stato, siamo noi a chiederne ufficialmente le dimissioni. I cittadini viterbesi, evidentemente, si sono ricordati dei rifiuti inviati da Roma, delle stabilizzazioni dei lavoratori sanitari del COVID promesse e mai avvenute, della disattenzione al territorio viterbese per esempio in materia di infrastrutture, trasporti e di molto altro.

Per questo e per il fallimento politico del Partito Democratico che questa sconfitta elettorale rappresenta, chiediamo ad Alessandra Troncarelli di dimettersi dall’Assessorato quale naturale epilogo della sconfitta che crediamo, e speriamo, sia solo l’anticipazione della bocciatura della Giunta Zingaretti alle prossime regionali di primavera e delle politiche fallimentari del Partito Democratico”.