di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- Ieri sera, presso il sagrato della basilica di Santa Rosa, sotto “Gloria”, la Macchina di Santa Rosa al suo ultimo trasporto, si è svolto il tradizionale evento delle penne sotto la Macchina con oltre mille persone che si sono radunate per assaggiare la pasta con il suo all’amatriciana, vino, ciambelline, acqua e caffè. Una tradizione che si rinnova ogni anno dopo il trasporto della Macchina del 3 settembre, con la pasta offerta dalla ditta Fiorillo, costruttrice della Macchina di S. Rosa. Tra i presenti, si sono notati rappresentanti comunali di spicco, tra cui la consigliera Alessandra Troncarelli, gli assessori Emanuele Aronne e Patrizia Notaristefano, la consigliera Alessandra Croci.

La ditta Fiorillo, ha generosamente offerto 120 chilogrammi di mezze maniche all’amatriciana, accompagnate da sessanta litri di vino gentilmente donati dal Red Rose Cafè, e un migliaio di ciambelline offerte da “Bontà della Tuscia”. L’acqua e il caffè sono stati distribuiti dalla Gedap.

Tra gli ospiti speciali erano presenti anche i costruttori Vincenzo, Mirko, Alessio e Leonardo Fiorillo, il presidente del Sodalizio dei facchini Massimo Mecarini, l’ideatore della Macchina, Raffaele Ascenzi, il capofacchino Sandro Rossi e la sindaca Chiara Frontini.

La sindaca Frontini ha commentato l’evento dicendo: “È stato uno dei trasporti più memorabili di tutti gli anni, estremamente partecipato, con oltre 35.000 persone presenti, rispetto alle poco meno di 30.000 dell’anno scorso, nonostante l’evento del 2022 includesse anche via Marconi ed avvenisse di sabato. Questo afflusso di persone da tutta Italia è un segno del fascino di questa festa. La Macchina rimarrà qui sul sagrato fino alla prossima settimana, permettendo a tutti di gustare appieno l’atmosfera festiva. La settimana prossima presenteremo tutti i progetti per la nuova Macchina di Santa Rosa, una volta completate le verifiche amministrative”. Sarà un evento pubblico in cui mostreremo tutte le proposte presentate, presso il teatro dell’Unione, come indicato dall’assessore Antoniozzi durante la selezione dei progetti.

Il presidente del Sodalizio dei facchini, Massimo Mecarini, ha espresso grande soddisfazione per il trasporto impeccabile di quest’anno: “È stato un trasporto senza sbavature, da manuale. Il capofacchino Sandro Rossi è stato straordinario, e i giovani facchini hanno dato il massimo di sé stessi. Ora ci aspetta l’appuntamento della prossima settimana, quando potremo ammirare tutti i progetti in gara per la nuova Macchina di Santa Rosa.”

Mirko Fiorillo, uno dei costruttori, ha condiviso la sua soddisfazione per l’entusiastico afflusso di persone alla manifestazione: “Siamo soddisfatti dell’affluenza di stasera (ieri, ndr.), che ha superato le nostre aspettative. Da anni portiamo avanti questa tradizione delle penne sotto la Macchina, da “Ali di luce” a “Fiore del cielo” quando abbiamo preso il timone fino ad oggi, quando le penne si sono trasformate in mezze maniche all’amatriciana.”

Riguardo alla Macchina “Gloria”, Fiorillo ha dichiarato: “La Macchina verrà smontata il 18 settembre, in concomitanza con la presentazione dei bozzetti della nuova Macchina di Santa Rosa, per un passaggio di testimone quasi ufficiale da “Gloria” a “Dies Natalis,” la nuova Macchina di Santa Rosa di Raffaele Ascenzi, vincitore del concorso. La nostra ditta Fiorillo parteciperà nuovamente all’appalto per la nuova Macchina. Ci riproveremo e gareggeremo per vincere.”