Di WANDA CHERUBINI

VITERBO- A Viterbo, l’evento più atteso dell’anno sta per avvenire: il trasporto della Macchina di Santa Rosa, un momento di grande importanza per tutti i viterbesi. La data stabilita è la sera del 3 settembre, e molte altre celebrazioni accompagnano la città verso questo fatidico giorno in cui “Gloria”, la Macchina di Santa Rosa ideata da Raffaele Ascenzi, effettuerà la sua ultima corsa.

Il 4 settembre, si apriranno le buste per decretare il vincitore del concorso per la nuova Macchina di Santa Rosa, suscitando grande curiosità e attesa. Il presidente del Sodalizio dei facchini, Massimo Mecarini, fornisce alcuni dettagli sugli eventi che condurranno alla sera del 3 settembre. Le cene in piazza con i facchini avranno luogo dal 22 al 25 agosto presso piazza San Lorenzo. Inoltre, il 26 agosto, una delegazione dei facchini di Santa Rosa sarà presente alla Varia di Palmi e il 14 agosto parteciperà alla discesa dei Candelieri di Sassari.

Un altro appuntamento significativo è la cena tecnica con tutti i facchini, prevista tra il 29 e il 31 agosto, il cui dettaglio della data è ancora da definire. Riguardo alla partecipazione delle donne, il presidente del Sodalizio sottolinea che il loro statuto non impedisce a nessun sesso di partecipare ai test di portata, anche se l’evento richiede la capacità di sollevare 150 chilogrammi e di portarli sulle spalle seguendo un percorso ellittico per tre volte, un ostacolo difficile per molti uomini ed ovviamente ancora di più per le donne.

Il 22 agosto è prevista, inoltre, l’inaugurazione della mostra “Machines for peace”, già esposta con successo a Betlemme e Praga, presso il santuario di Santa Rosa. Inoltre, il Sodalizio dei facchini celebrerà i 45 anni dalla sua fondazione con una speciale celebrazione a dicembre, ripercorrendo la storia dell’associazione. Quest’anno segna anche il decennale della convenzione UNESCO, con una convention italiana di patrimoni immateriali prevista per ottobre al teatro dell’Unione.

Per quanto riguarda il trasporto di quest’anno, Mecarini assicura che sarà un trasporto tradizionale, senza includere via Marconi nel percorso. Inoltre, per evitare problematiche di sicurezza come accaduto l’anno precedente, si sono tenute numerose riunioni in Prefettura per garantire un percorso sicuro e aperto al pubblico.

L’attesa intorno al trasporto della Macchina di Santa Rosa aumenta, e il ponteggio che conterrà “Gloria” in piazza San Sisto è quasi completato. Intorno al 21 agosto, avverrà l’assemblaggio della Macchina. Inoltre, durante l’evento, sono previste iniziative tradizionali, come una serata dedicata ai racconti sotto la Macchina e un concerto all’aperto.

L’appuntamento del 3 settembre è avvolto da entusiasmo e attesa, con una serie di eventi che culmineranno in questo importante momento per la città di Viterbo e per il Sodalizio dei facchini di Santa Rosa.