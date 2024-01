di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- Dal primo gennaio, Viterbo è ufficialmente entrata a far parte dell’associazione European historical thermal town (Ehtta), consolidando così il suo status di città termale storica in Europa. Questa prestigiosa accettazione è il risultato della candidatura presentata dalla città capoluogo della Tuscia, dimostrando l’impegno e il lavoro svolto per ottenere questo riconoscimento.

Viterbo si unisce a una ristretta cerchia di città italiane già membri dell’Ehtta, tra cui Acqui, Castrocaro, Montecatini, Montegrotto, Salsomaggiore e Telese, tutte rinomate località termali di primaria importanza a livello nazionale. A livello europeo, Viterbo condivide questa prestigiosa posizione con città illustri come Bath, Budapest, Vichy, Baden Baden, Spa e altre rinomate destinazioni del benessere.

Il Comune di Viterbo ha accolto con entusiasmo questo importante riconoscimento, definendolo “un passo di portata storica”. Questa nuova affiliazione mette la città in connessione con le principali mete del turismo termale italiano ed europeo, offrendo un’opportunità unica per promuovere Viterbo a livello internazionale. L’inclusione nell’Ehtta non solo conferisce prestigio alla città, ma crea anche nuove prospettive per lo sviluppo del turismo termale e per la valorizzazione del suo patrimonio storico. Un traguardo che potrebbe aprire nuovi orizzonti per Viterbo nel contesto del turismo europeo.