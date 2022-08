di WANDA CHERUBINI

VITERBO- La pioggia che è caduta questo pomeriggio non ha impedito affatto che non si svolgesse nel migliore dei modi il trasporto della minimacchina di Santa Rosa del quartiere Santa Barbara “Miracolo di fede“. Il momento del trasporto, infatti, a parte qualche timida goccia di pioggia inziiale, è poi proseguito senza problemi, permettendo ai giovani e preparati facchini di portare a casa la piccola Rosina. Tanta emozione negli occhi dei facchini carichi nel portare la Minimacchina e del loro capofacchino Dario Terzoli, sempre pronto ad incitare i suoi ragazzi per fare un trasporto eccezionale. Presenti le massime autorità militari e civili, quali il sindaco Chiara Frontini, il questore Giancarlo Sant’Elia, il prefetto Antonio Cananà, alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui la consigliera Antonella Sberna con in braccio la più piccola delle figlie, al suo primo trasporto, il presidente dell’Avis di Viterbo, Luigi Ottavio Mechelli, i rappresentanti dei comitati del centro storico e del Pilastro, suor Francesca Pizzaia, Raffaele Ascenzi, l’ideatore della Macchina di Santa Rosa “Gloria” tra la folla. La bella minimacchina “Miracolo di fede” è stata ideata da Luca Di Prospero e, novità di quest’anno, la Minimacchina è stata aperta a tutti i ragazzi di Viterbo. 77 i minifacchini di Santa Rosa che stasera hanno sfilato per le vie del quartiere abbuiato. Presenti gli sbandieratori e la banda musicale. Il parroco del quartiere, don Claudio Sperapani, ha ringraziato il Signore che dopo due anni di stop ha permesso di riavere questa bella giornata. “Ringrazio Dio di questa Macchina, “Miracolo di Fede”, che non è solo la minimacchina, ma il ritrovarci qui insieme da 9 anni”. La parola è passata, quindi, alla sindaca Chiara Frontini che ha affermato: “Siete un miracolo di fede. La f di fede sta anche per forza e futuro, voi siete il futuro di questa tradizione che abbiamo tutti la responsabilità di nutrire ogni giorno. Non ci sono percorsi senza ostacoli, ma qualsiasi ostacolo si può superare con la determinazione. Portate Rosina a casa!”. Don Claudio, ha, quindi, benedetto i facchini che si sono inginocchiati davanti alla Minimacchina. E’ arrivato poi il momento più toccante, quando il capo facchino Dario Terzoli, rivolgendosi ai suoi ragazzi, ha detto: “Sono tre anni che aspettiamo questo giorno. Solo tutti insieme possiamo portare questa Macchina. La squadra l’abbiamo fatta, faremo un trasporto eccezionale questa sera. Tutti vi stanno aspettando e noi siamo orgogliosi di avere dei minifacchini come voi! Facchini di Santa Rosa semo tutti d’un sentimento?”. Ed ancora: “Famola volà stasera questa Macchina!”. Ed in effetti “Miracolo di fede” è volata questa sera per le vie del quartiere, partendo, come tradizione, con il lancio di alcuni petali di rosa e portando la Santa Patrona, in alto e nel cuore di tutti i presenti.