Vittorio Sgarbi, assessore alla Bellezza al comune di Viterbo, ha confermato a Repubblica un’indiscrezione che circolava: sarà in corsa alle Europee con Fratelli d’Italia. “Ho firmato l’accettazione della candidatura”, ha dichiarato Sgarbi al quotidiano di Roma, aggiungendo di aver parlato con La Russa e di aspettare informazioni su dove sarà candidato.

L’ex sottosegretario sarà quindi in lista con il partito di Giorgia Meloni, anche se non sa ancora in quale circoscrizione verrà collocato. Ha espresso la sua preferenza per il Nord est, dato che è di Ferrara e ha avuto incarichi significativi in quella zona, ma non ha posto condizioni e potrebbe essere candidato in più circoscrizioni.

Tuttavia, Sgarbi ha dichiarato di essere lusingato dall’idea di essere candidato al Sud, dove si sente a casa e ha sempre combattuto per il meridione. Nonostante le preferenze personali, si mostra aperto a qualsiasi decisione venga presa dal partito.