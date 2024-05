VITERBO- Vittorio Sgarbi ha annunciato la sua autosospensione dal ruolo di assessore ai Monumenti e alla Bellezza del Comune di Viterbo. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato stampa indirizzato al sindaco Frontini, agli amministratori, agli elettori e ai rappresentanti di Fratelli d’Italia a Viterbo.

Sgarbi ha voluto rassicurare i cittadini di Viterbo riguardo alla sua indipendenza sia nell’amministrazione comunale sia nella sua candidatura con Fratelli d’Italia alle elezioni europee, specificando che concorrerà nella circoscrizione meridionale e non in quella centrale. Ha sottolineato la contraddizione politica di Fratelli d’Italia, che è al governo nazionale ma all’opposizione a Viterbo, dichiarando che questa situazione non dovrebbe influire sugli elettori.

Ha ricordato inoltre che la componente “Rinascimento”, da lui rappresentata, è stata spesso alleata con Fratelli d’Italia in diverse elezioni, tra cui le regionali del Lazio e le amministrative di Roma. Tuttavia, per evitare confusione tra gli elettori e mantenere la coerenza politica durante la campagna elettorale, Sgarbi ha deciso di autosospendersi temporaneamente. La sua posizione futura verrà definita dopo le elezioni, senza pregiudicare il completamento delle attività già programmate come assessore.