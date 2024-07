Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, si prepara a una settimana cruciale che potrebbe portarla nuovamente alla guida dell’Unione Europea. In vista della rielezione, ha fatto appello all’unità contro figure come Viktor Orban, che minacciano la coesione europea, e ha cercato un accordo di non belligeranza con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

La strategia di von der Leyen ha incluso un rafforzamento del Green Deal, che ha convinto i Verdi e aperto un dialogo con la Sinistra. L’ultimo ostacolo è la riunione con i Conservatori prevista per martedì mattina, durante la quale si concentrerà sul tema della migrazione, caro all’ECR.

Von der Leyen ha chiarito che non ci sarà cooperazione strutturale con l’ECR, nonostante il dialogo con Meloni rimanga un punto cruciale. Si prevede che Fratelli d’Italia si asterrà dal voto, mentre i belgi di N-Va e i cechi di Ods appoggeranno von der Leyen. I polacchi del Pis mostrano un inedito possibilismo, ma molto dipenderà dal voto segreto.

Durante le riunioni con la Sinistra, von der Leyen ha presentato un programma incentrato su “prosperità, democrazia e sicurezza”, confermando l’impegno per gli obiettivi ecologici del 2030 e 2050 e delineando una chiara separazione dai gruppi guidati da Orban e Le Pen, con i quali non ci sarà dialogo.

Von der Leyen ha inoltre annunciato l’intenzione di creare un mercato unico della difesa e istituire un commissario per il settore, oltre a affrontare l’emergenza abitativa con una delega specifica. Ha sottolineato l’importanza del ricambio generazionale in agricoltura.

Mentre la Sinistra ha confermato il suo ‘no’ per il voto di giovedì, i Verdi sembrano quasi sicuri nel loro appoggio, chiedendo in cambio un documento che certifichi il loro ingresso in maggioranza. Gli ecologisti potrebbero essere decisivi per la rielezione di von der Leyen. Intanto, Roberta Metsola è pronta a essere rieletta presidente dell’Eurocamera con una solida maggioranza.