ROMA- L’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini si conferma centro nevralgico per i trapianti nella regione. L’attività complessiva di trapianto degli organi da donatore cadavere, nel corso del 2022, si attesta a quota 320 nel Lazio, cui si aggiungono 45 da donatore vivente. Di questi, i trapianti effettuati al San Camillo sono stati 117 di cui 36 di rene, 66 di fegato, 10 di cuore e 5 combinati. Il 2022 ha inoltre registrato al POIT (Polo Ospedaliero Interaziendale Trapianti) dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini/INMI Spallanzani, il record di trapianti di fegato: i 66 dello scorso anno segnano un trend in ascesa (+9% rispetto al 2021) che pone il POIT come il centro di riferimento per i pazienti epatopatici non solo nel Lazio ma in tutto il centro-sud. Il San Camillo è anche l’unico ospedale nel Lazio ad effettuare trapianti di cuore nell’adulto: lo scorso anno sono stati effettuati 10 trapianti di cuore.

Il Laboratorio di Tipizzazione e Immunologia dei trapianti del Centro Regionale Trapianti Lazio – che coordina tutte le attività trapiantologiche della regione – ospitato al San Camillo, rappresenta un’eccellenza nazionale per la tecnologia, la completezza e le competenze. Con oltre 18mila prestazioni nel 2022 ha assicurato lo studio della compatibilità d’organo tra donatore e potenziale ricevente e la valutazione di rigetto umorale, così da supportare i clinici nella modulazione della terapia antirigetto, diminuire gli effetti collaterali di questa e permettere, così, una maggiore efficienza nel tempo dell’organo trapiantato.

In vista della Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di Organi e Tessuti occorre riflettere riguardo l’importanza di una corretta informazione e sensibilizzazione verso la donazione. Lo scorso anno nel Lazio la donazione di organi ha visto un incremento pari a +2,8 per milione di abitanti rispetto al 2021, ma il tasso di opposizione attualmente è pari al 33,6%, contro la media nazionale del 29,6%. A tal fine, a partire da domenica 16 aprile e per tutta la settimana, presso il padiglione centrale dell’A.O. San Camillo Forlanini saranno allestiti stand informativi da parte delle principali associazioni di pazienti trapiantati: AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule Roma e Lazio, ACTI – Associazione Cardiotrapiantati Roma, ANED – Associazione nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto. Sarà possibile ricevere informazioni, conoscere le storie dei pazienti trapiantati e soprattutto esprimere il consenso alla donazione.

“Dietro alla donazione e al trapianto c’è un lavoro di squadra, che coinvolge h24 anestesisti rianimatori, chirurghi, anatomo-patologi, psicologi, infermieri, tecnici, biologi, e se negli anni assistiamo a un costante abbassamento del tasso di opposizione alla donazione è anche grazie al loro impegno – dichiara Narciso Mostarda, direttore generale dell’A.O. San Camillo-Forlanini -. Ma la benzina di questa eccezionale ‘macchina per la vita’ è la donazione. Il consenso alla donazione restituisce una nuova opportunità di vita alle migliaia di persone in attesa di un nuovo cuore, un rene, un fegato, una cornea. E’ un gesto di profonda generosità e solidarietà umana. I diamanti della vita sono gli organi donati”.