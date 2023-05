Il presidente ucraino Volodimyr Zelensky potrebbe incontrare la premier Giorgia Meloni durante una visita a Roma, secondo quanto trapelato da ambienti parlamentari della maggioranza. Nonostante la visita sia ancora in fase di definizione, diverse fonti internazionali autorevoli hanno riportato una serie di visite del presidente ucraino in diversi Paesi europei nei prossimi giorni. Zelensky ha recentemente visitato Helsinki, in Finlandia, e L’Aia, nei Paesi Bassi, e secondo quanto riportato dai media tedeschi, è atteso a Berlino per incontri con il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier.

La possibile tappa di Zelensky a Roma è ancora da confermare, poiché non sono state fornite informazioni ufficiali dall’esecutivo italiano. Tuttavia, fonti vaticane hanno dichiarato all’ANSA che potrebbe esserci la possibilità di un incontro tra il presidente ucraino e Papa Francesco il sabato. Al momento, questa è solo un’ipotesi e non ci sono conferme ufficiali riguardo all’orario e al luogo di un eventuale incontro.

Va ricordato che il Papa ha ricevuto il premier ucraino Denys Shmyhal poche settimane fa, mentre aveva già incontrato Zelensky nel febbraio 2020, prima dello scoppio del conflitto armato.

L’incontro tra Zelensky e Meloni, se confermato, rivestirebbe un’importanza significativa, poiché sottolineerebbe l’interesse dell’Ucraina nel rafforzare i rapporti con l’Italia e l’Unione Europea. Sarebbe un’opportunità per discutere questioni di interesse comune e rafforzare la cooperazione bilaterale in settori cruciali come l’economia, la sicurezza e la politica internazionale.

L’Ucraina si trova attualmente in una fase delicata della sua storia, con sfide interne ed esterne da affrontare. Gli incontri con i leader europei rappresentano un’opportunità per discutere la situazione nel paese, promuovere la stabilità regionale e ricevere sostegno nella lotta per il rispetto dei diritti umani e l’integrità territoriale.