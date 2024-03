Nell’ultimo affondo retorico contro i sostenitori italiani del presidente russo Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, ha sollevato domande sulle reazioni della politica italiana se un missile avesse minacciato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante un attacco a Odessa. In un’intervista con Bruno Vespa, Zelensky ha sottolineato il forte sostegno italiano all’Ucraina, specialmente attraverso Meloni.

Il presidente ucraino ha ricordato un recente attacco missilistico vicino al suo corteo e a quello del primo ministro greco, sottolineando l’indifferenza dei filorussi italiani nei confronti di tale minaccia. Ha enfatizzato che coloro che sostengono Putin non comprendono la gravità della guerra e dei suoi effetti. Inoltre, ha evidenziato il pericolo che Putin rappresenta non solo per l’Ucraina ma per il mondo intero.

Zelensky ha discusso la possibilità che l’attacco fosse mirato contro di lui e la sua delegazione, sottolineando la pericolosità di un’eventuale escalation del conflitto. Ha denunciato i numerosi tentativi di assassinio contro di lui, evidenziando il costante rischio di vita che i civili e i militari ucraini affrontano.

In risposta alla situazione, Zelensky ha chiesto un sostegno internazionale più deciso, soprattutto in termini di fornitura di armi moderne per contrastare le forze russe. Ha avvertito che se Kiev cadesse, la Russia avrebbe come obiettivo gli Stati membri della NATO, inclusa l’Italia. Ha sottolineato la necessità di continuare la lotta sul campo e di ottenere risultati concreti, esprimendo speranza nell’imminente vertice di pace in Svizzera.

Il presidente ucraino ha concluso affermando la volontà di porre fine alla guerra, ma solo se accompagnata da garanzie per una pace stabile e giusta.